Черчесов рассказал, как чувствует себя в «Ахмате» и Грозном

Главный тренер футбольного клуба «Ахмат» Станислав Черчесов чувствует себя хорошо как в Грозном, так и на новом месте работы. Об этом он рассказал журналистам.

Черчесов поделился, что неподалеку от Грозного находится его родной город, где он вырос.

«У меня первая игра была 0:1, сегодня 1:0. Растем. Я здесь чувствую себя хорошо, мне все понятно, Кавказ, тут в 100 км мой дом. Можно сказать, что я здесь вырос, когда себя чувствуешь как в своей тарелке, то оно так и работает», - сказал тренер.

Напомним, что Станислав Черчесов возглавил грозненский «Ахмат» 6 августа. Известно, что игрокам и болельщикам грозненского клуба он хорошо знаком, так как 61-летний специалист уже возглавлял команду в сезоне 2012/13.