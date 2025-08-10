Артиллеристы рассказали о ночной охоте на гексакоптеры из засады

Автоматная очередь разобрала дрон практически на запчасти. Уничтожение гексакоптеров - это первостепенная задача бойцов, прикрывающих артиллерийские расчеты. В этом деле самый эффективный метод - атака из засады.

«Примерно понимаю дистанцию, куда она должна зайти. Выбираю себе удобную позицию скрытую и жду по ночам. Счет, конечно, веду. Шесть FPV-камикадзе и 12 "Бабаежек" сбитых в данный момент», - пояснил командир орудия с позывным Писарь.

Днем гексакоптеры - гости нечастые, настоящая охота начинается ночью. Круглосуточное дежурство бойцов с антидроновым оружием - залог бесперебойной работы этого «Гиацинта». Мощная самоходная пушка ведет огонь из тщательно замаскированной позиции.

Надежную защиту в просторном лабиринте глубиной чуть более двух метров обеспечивают несколько накатов бревен и слоев земли. Артиллеристы 305 гвардейской бригады 5-й армии группировки «Восток» успешно разбирают бронетехнику, блиндажи и гаубицы противника.

«За последний только месяц были сбиты нами "Богдана", три семерки - как мы ее называем, три топора. Ну и много всего, что попадало под ее прицел, было сбито», - рассказал командир орудия с позывным Палыч.

Снаряды расчету подают скрытно - в небе круглосуточно кружат дроны ВСУ.

Тем временем наши войска давят с флангов у Александрограда, к населенному пункту подходят сразу с нескольких сторон. Также подразделения группировки «Восток» проламывают оборону противника у села Искра, так как взятие этого важного рубежа откроет нашим штурмовикам путь для прорыва в Днепропетровскую область.