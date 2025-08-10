МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Артиллеристы рассказали о ночной охоте на гексакоптеры из засады

На Южно-Донецком направлении наши войска группировки «Восток» активно продвигаются в сторону Искры и Александрограда - взятие этого важного рубежа откроет нашим штурмовикам путь для прорыва в Днепропетровскую область.
Лана Иден 2025-08-10 10:54:13
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Автоматная очередь разобрала дрон практически на запчасти. Уничтожение гексакоптеров - это первостепенная задача бойцов, прикрывающих артиллерийские расчеты. В этом деле самый эффективный метод - атака из засады.

«Примерно понимаю дистанцию, куда она должна зайти. Выбираю себе удобную позицию скрытую и жду по ночам. Счет, конечно, веду. Шесть FPV-камикадзе и 12 "Бабаежек" сбитых в данный момент», - пояснил командир орудия с позывным Писарь.

Днем гексакоптеры - гости нечастые, настоящая охота начинается ночью. Круглосуточное дежурство бойцов с антидроновым оружием - залог бесперебойной работы этого «Гиацинта». Мощная самоходная пушка ведет огонь из тщательно замаскированной позиции.

Надежную защиту в просторном лабиринте глубиной чуть более двух метров обеспечивают несколько накатов бревен и слоев земли. Артиллеристы 305 гвардейской бригады 5-й армии группировки «Восток» успешно разбирают бронетехнику, блиндажи и гаубицы противника.

«За последний только месяц были сбиты нами "Богдана", три семерки - как мы ее называем, три топора. Ну и много всего, что попадало под ее прицел, было сбито», - рассказал командир орудия с позывным Палыч.

Снаряды расчету подают скрытно - в небе круглосуточно кружат дроны ВСУ.

Тем временем наши войска давят с флангов у Александрограда, к населенному пункту подходят сразу с нескольких сторон. Также подразделения группировки «Восток» проламывают оборону противника у села Искра, так как взятие этого важного рубежа откроет нашим штурмовикам путь для прорыва в Днепропетровскую область.

#ДНР #артиллеристы #наш эксклюзив #«Гиацинты» #Южно-Донецкое направление #Гексакоптеры
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
2
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
3
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
4
Воентех
5
«Военная приемка» в Беларуси
6
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
7
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
8
Инженеры водной стихии
9
Рота БМПТ. Терминатор в бою
10
Патрон против дрона
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 