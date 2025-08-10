В квартире в Екатеринбурге нашли тела двух детей и их матери

В Екатеринбурге правоохранители обнаружили тела женщины и двух маленьких детей после вскрытия квартиры, сообщили в СК России. Предварительно, женщина убила детей, а после покончила с собой.

«Обнаружены тела двоих малолетних детей (9-летнего мальчика и 3-летней девочки), а также их 49-летней матери», - говорится в сообщении ведомства.

Тела обнаружили утром в воскресенье, 10 августа. Следователи уже провели осмотр места преступления, далее они приступили к допросу свидетелей. Специалисты установят причины и обстоятельства произошедшего.

СК возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ об убийстве двух и более лиц, в том числе малолетних.

По данным 360.ru, женщина работала врачом. Ее пациентка вспоминала покойную как тактичную и приятную в общении.