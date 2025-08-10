Летевший в Петербург самолет из Стамбула вернулся в аэропорт вылета

Вылетевший из Стамбула в Санкт-Петербург самолет вернулся в аэропорт вылета из-за плохого самочувствия пилота. Об этом сообщил портал HavaSosyalMedya.

Известно, что воздушное судно вылетело в 21:09 (время совпадает с мск) субботы из Стамбула в Санкт-Петербург. В 23:39, пролетая над Румынией, лайнер внезапно развернулся и полетел в обратном направлении.

Отмечается, что сразу после вылета один из пилотов почувствовал недомогание, из-за чего экипаж принял решение вернуться.

«После приземления в Стамбуле пилота встретили врачи, для выполнения рейса назначен новый пилот», - цитирует сообщение RT.

По последним данным, сейчас здоровью пилота ничего не угрожает.