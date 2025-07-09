Спортивный обозреватель назвал варианты замены «Торпедо» в РПЛ

На фоне скандала вокруг футбольной команды «Торпедо» о подкупе судей с большой долей вероятности московский клуб будет исключен из числа участников РПЛ в сезоне-2025/26, заявил спортивный обозреватель Олег Лысенко «Звезде».

По его словам, ситуация меняется стремительно - если еще утром вероятность исключения «Торпедо» из РПЛ казалась минимальной, то сейчас шансы кажутся весомыми.

«Настроения печальные, риторика адвокатов поменялась. Это очередное испытание для торпедовских болельщиков. Все идет к тому, что "Торпедо", выйдя в РПЛ по спортивному принципу, заняв призовое место, в новом сезоне там не выступит», - отметил Лысенко.

Сейчас обсуждается два варианта замены «Торпедо» - командами «Оренбург» или «Урал».

«Большинство склоняется, что приоритет будет отдан "Оренбургу", так как в прошлом сезоне команда участвовала в Премьер лиге, и она имеет некий приоритет перед более низким по статусу клуба, которым является "Урал"», - считает эксперт.

Еще одним вариантов, со слов спортивного обозревателя, является участие в чемпионате России 15 клубов, вместо 16.

«Для самой лиги этот вариант крайне нежелателен, потому что нарушается парность игр, плюс страдают коммерческие и рекламные контракты. И лига, и РФС постараются сохранить количественный состав участников», - считает эксперт.

Лысенко не думает, что «Торпедо» могут закрыть, скорее всего, стоит ожидать показательного наказания, «чтобы другим не повадно было». По его словам, дело ограничится переводом обратно, в Первую лигу.

Напомним, что владельца ФК «Торпедо» Леонида Соболева и судью Богдана Головко, который обслуживает матчи Первой лиги, задержали.

Предположительно, в ходе игры столичного «Торпедо» и «КАМАЗа» из Набережных Челнов в рамках 34-го тура Первой лиги арбитр допустил спорные решения в пользу «Торпедо» в решающем матче за выход в Российскую премьер-лигу. А именно, Головко дважды не назначил пенальти в ворота москвичей в спорных эпизодах. Оба были разобраны на специальной экспертно-судейской комиссии. В первом случае правоту арбитра признали, но второе его решение признали ошибочным.

В итоге матч «Торпедо» - «КАМАЗ» закончился вничью, что позволило москвичам напрямую выйти в высший футбольный дивизион - Российскую премьер-лигу. Ситуация с «Торпедо» станет предметом разбирательства на ближайшем заседании контрольно-дисциплинарного комитета.