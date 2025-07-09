США вводят санкции против спецдокладчика Совета ООН по правам человека Франчески Альбанезе. Об этом сообщил американский госсекретарь Марко Рубио на своей странице в соцсети X.

Он отметил, что санкции ведены из-за «незаконных и постыдных попыток спровоцировать Международный уголовный суд на действия против должностных лиц, компаний и лидеров США и Израиля».

«Кампания политической и экономической войны Альбанезе против Соединенных Штатов и Израиля больше не будет терпеться», - подчеркнул Рубио.

Кроме того, американский госсекретарь напомнил, что его страна будет продолжать предпринимать любые действия, которые сочтет необходимыми для реагирования на закон и защиты собственного суверенитета и независимости своих союзников.