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США вводят санкции против спецдокладчика Совета ООН по правам человека

По словам Марко Рубио, санкции против Альбанезе введены из-за незаконных и постыдных попыток спровоцировать Международный уголовный суд на действия против должностных лиц, компаний и лидеров США и Израиля».
Виктория Бокий 2025-07-09 21:11:23
© Фото: Alejandro MartÃƒÂ�Nez VÃƒÂ�Lez Keystone Press Agency, Globallookpress

США вводят санкции против спецдокладчика Совета ООН по правам человека Франчески Альбанезе. Об этом сообщил американский госсекретарь Марко Рубио на своей странице в соцсети X.

Он отметил, что санкции ведены из-за «незаконных и постыдных попыток спровоцировать Международный уголовный суд на действия против должностных лиц, компаний и лидеров США и Израиля».

«Кампания политической и экономической войны Альбанезе против Соединенных Штатов и Израиля больше не будет терпеться», - подчеркнул Рубио.

Кроме того, американский госсекретарь напомнил, что его страна будет продолжать предпринимать любые действия, которые сочтет необходимыми для реагирования на закон и защиты собственного суверенитета и независимости своих союзников.

#ООН #сша #санкции #Марко Рубио #Совет ООН по правам человека #франческа альбанезе
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