Путин освободил Богданова от должности замглавы МИД РФ

Президент России Владимир Путин освободил заместителя министра иностранных дел РФ Михаила Богданова от должности. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов.

«Освободить Богданова Михаила Леонидовича от должности заместителя министра иностранных дел Российской Федерации», — говорится в документе.

Российский лидер освободил Богданова также от должности спецпредставителя по Ближнему Востоку и странам Африки.

Отмечается, что указы вступают в силу со дня подписания.

Напомним, что Михаил Богданов начал свою дипломатическую службу в 1974 году. Заместителем главы МИД РФ он стал в 2011-м, а спецпредставителем президента России по Ближнему Востоку и Африке – в 2014-м году.