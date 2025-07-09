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Собака предсказала оползень в Индии и спасла 67 человек

Пес громко залаял, предупреждая об опасности, после чего его хозяин проснулся.
Сергей Дьячкин 2025-07-09 19:10:07
© Фото: IMAGOHindustan Times, Global Look Press

Благодаря собачьему лаю 67 человек спаслись от оползня, накрывшего деревню в Индии. Об этом сообщает национальный телеканал NDTV.

В штате Химачал-Прадеш сильные ливни становятся частой причиной разрушительных наводнений и оползней. Угрозу, нависшую над одним из поселков, предотвратила собака.

Как сообщил телеканалу житель округа Манди, его пес начал громко лаять, затем выть, привлекая внимание хозяина к трещине в стене. Мужчина незамедлительно оповестил об угрозе соседей, которые успели укрыться в безопасном месте.

От стихийного бедствия спаслись двадцать семей. Большая часть деревни до сих пор находится под завалами.

#Индия #оползень #стихия #собака #ливень
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