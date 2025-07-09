Назван клуб, который заменит «Торпедо» в РПЛ в случае его исключения

Московский клуб «Торпедо», возможно, будет исключен из числа участников Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне 2025/26, тогда его место займет футбольный клуб «Оренбург».

Ротация может произойти из-за ситуации с подкупом судьи Богдана Головко, передает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что владельца ФК «Торпедо» Леонида Соболева и футбольного арбитра Богдана Головко задержали. Предполагается, что руководство могло подкупить главного судью в матче между «Торпедо» и «КАМАЗа» из Набережных Челнов в рамках 34-го тура Первой лиги.

По информации издания, руководство «Торпедо» якобы предложили арбитру свыше 1 млн рублей за победу в матче, назначение пенальти в ворота соперников или удаление их игрока.

Новый сезон в РПЛ стартует уже 18 июля. «Торпедо», если останется в числе участников, должен сыграть в нем после двухлетнего перерыва.