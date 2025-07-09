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В Госдуме объяснили идею ввести в России стандарт семейного контента

Планируется создать рабочую группу для разработки стандарта семейно ориентированного контента. Она объединит лучшие практики из разных сфер и напишет добровольный стандарт.
Ирина Егорова 2025-07-09 18:59:47
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Создание стандарта семейного контента затрагивает вопрос национальной безопасности, и в целом он должен соответствовать главной цели - повышению демографии в стране. Об этом «Звезде» рассказала первый заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Ким.

«Владимир Путин сказал, что нужно делать большую традиционную семью абсолютным трендом, модным в развитии России. Мы 30 лет агрессивно потребляли западные тренды создания контента. Сейчас уникальное время, когда можно задать тренды, сделать своими. Поэтому рецепт не в том, чтобы все подряд запрещать, а рецепт в том, чтобы помочь тем, кто стремится делать контент, который будет обращен на семейную аудиторию, сделать его лучше», - отметила Ким.

По ее словам, к семейному контенту относится все, что потребляют и взрослые, и дети при просмотре фильмов, сериалов - по телевизору или на видеоплатформах, - материалов блогеров. Но проблема в том, что в последнее время появляется все больше производителей такого продукта.

«Стандарт должен быть разбит на возрастные группы, то есть должен быть отработан механизм - как преподносить ту или иную тему детям разного возраста. Например, вопрос об абортах», - уточнила Ким.

Поэтому в Госдуме был поднят вопрос о создании экспертной группы, которая объединит лучшие практики из разных сфер и напишет добровольный стандарт. Он будет включать свод добровольных рекомендаций, которым никто не заставляет следовать в приказном порядке, но отрасль будет на них равняться, уточнила парламентарий.

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