Бронепробег «Дорога Мужества» достиг Ржева

Новая точка на маршруте по местам боевой славы - международный бронепробег «Дорога Мужества» сегодня встретили жители Ржева.

Это большая передвижная выставка, на которой можно увидеть легендарную технику времен Великой Отечественной, а также узнать о ключевых сражениях, в которых она участвовала.

Участники пробега остановились также у мемориала Советскому солдату. Следующие точки - Псков, Великий Новгород, Валдай и Тверь. Всего более полутора тысяч километров.

В составе колонны - 14 единиц восстановленной техники эпохи Великой Отечественной войны, а также послевоенных десятилетий. В их числе - легендарная «Катюша», внедорожник ГАЗ-67, первый серийный бронетранспортер, созданный в СССР (БТР-40), и другие уникальные машины.