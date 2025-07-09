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Бронепробег «Дорога Мужества» достиг Ржева

Жители города смогли увидеть большую передвижную выставку, посвященную технике эпохи Великой Отечественной войны.
Тимур Шерзад 2025-07-09 18:09:28
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Новая точка на маршруте по местам боевой славы - международный бронепробег «Дорога Мужества» сегодня встретили жители Ржева.

Это большая передвижная выставка, на которой можно увидеть легендарную технику времен Великой Отечественной, а также узнать о ключевых сражениях, в которых она участвовала.

Участники пробега остановились также у мемориала Советскому солдату. Следующие точки - Псков, Великий Новгород, Валдай и Тверь. Всего более полутора тысяч километров.

В составе колонны - 14 единиц восстановленной техники эпохи Великой Отечественной войны, а также послевоенных десятилетий. В их числе - легендарная «Катюша», внедорожник ГАЗ-67, первый серийный бронетранспортер, созданный в СССР (БТР-40), и другие уникальные машины.

#в стране и мире #Ржев #дорога мужества #бронепробег
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