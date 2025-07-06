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В ЮГК прокомментировали слухи о задержании главы компании Струкова

Как заявили РБК в компании «Южуралзолото», основной владелец и зампредсед заксобрания Челябинской области Струков был в субботу в России на рабочем месте.
Дарина Криц 2025-07-06 08:47:18
© Фото: Александр Кондратюк, РИА Новости

Представительство компании «Южуралзолото» (ПАО «Южуралзолото Группа Компаний», ЮГК) прокомментировало слухи о якобы задержании главы Константина Струкова.

Пресс-служба ЮГК сообщила, что основной владелец компании и заместитель председателя Челябинского законодательного собрания всю субботу, 5 июля, был на своем рабочем месте в московском офисе.

Кроме этого, в ЮГК отметили, что никаких следственных действий в отношении Струкова не проводится. Об этом говорится в имеющемся в распоряжении РБК сообщении.

«В течение субботнего дня Константин Струков находился на рабочем месте в офисе ЮГК в Москве. Как ранее комментировал Константин Струков, выезжать за границу он не планировал и не планирует. Никаких следственных мероприятий в отношении него не проводилось. Его не задерживали», - приводит информацию СМИ.

Прежде в Сети появилась информация о якобы вылете Константина Струкова из Челябинска в Турцию на частном джете. Утверждалось, что предприниматель и депутат хотел покинуть страну, невзирая на запрет суда и арест самолета, но этому помешала Росавиация.

#в стране и мире #Челябинская область #Задержание #ЮГК #вылет #«Южуралзолото» #Константин Струков
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