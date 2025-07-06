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В США подняли истребители из-за приближения самолета к гольф-клубу Трампа

Воздушное судно было безопасно выведено из зоны ограничений.
Константин Денисов 2025-07-06 03:43:45
© Фото: Kyle Mazza, Keystone Press Agency, Globallookpress

Истребители ВВС США подняли в воздух 5 июля в связи с нахождением в зоне ограничений для полетов гражданского самолета. Об этом сообщили в Объединенном командовании аэрокосмической обороны Северной Америки.

Гражданское воздушное судно оказалось в пространстве недалеко от гольф-клуба в Бедминстере, штат Нью-Джерси. Владельцем объекта является глава Белого дома Дональд Трамп, который как раз прибыл туда.

В сообщении отмечается, что истребители сопроводили самолет и вывели его из зоны ограничений.

В дни, свободные от публичных мероприятий, Трамп часто посещает гольф-клуб и проводит там выходные.

#самолеты #истребители #сша #Дональд Трамп
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