В США подняли истребители из-за приближения самолета к гольф-клубу Трампа

Истребители ВВС США подняли в воздух 5 июля в связи с нахождением в зоне ограничений для полетов гражданского самолета. Об этом сообщили в Объединенном командовании аэрокосмической обороны Северной Америки.

Гражданское воздушное судно оказалось в пространстве недалеко от гольф-клуба в Бедминстере, штат Нью-Джерси. Владельцем объекта является глава Белого дома Дональд Трамп, который как раз прибыл туда.

В сообщении отмечается, что истребители сопроводили самолет и вывели его из зоны ограничений.

В дни, свободные от публичных мероприятий, Трамп часто посещает гольф-клуб и проводит там выходные.