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Десятки километров дороги разрушились в результате оползня в Дагестане

Власти пообещали проработать вопрос объезда разрушенного участка.
Анастасия Бобылева 2025-07-06 20:25:58
© Фото: Администрация Гумбетовского района Дагестана, VK

В Дагестане оползень разрушил участок дороги Сагри - Новое Аргвани, перепады высоты достигают 15 метров. Об этом сообщили в администрации Гумбетовского района со ссылкой на ГКУ «Дагестанавтодор».

«На указанном участке 5 июля произошел оползень верхового откоса и прилегающего к автодороге склона с разрушением полки дороги и образованием перепадов до 15 метров», - говорится в публикации.

Отмечается, что горные массы продолжают сползать вниз. Из-за их неустойчивости восстановить разрушенное дорожное полотно пока невозможно.

Участок временно закрыт для проезда. Его изучит комиссия, после чего будет устроен объезд поврежденной дороги.

#в стране и мире #Дагестан #оползень #дорога
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