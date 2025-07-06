Десятки километров дороги разрушились в результате оползня в Дагестане

В Дагестане оползень разрушил участок дороги Сагри - Новое Аргвани, перепады высоты достигают 15 метров. Об этом сообщили в администрации Гумбетовского района со ссылкой на ГКУ «Дагестанавтодор».

«На указанном участке 5 июля произошел оползень верхового откоса и прилегающего к автодороге склона с разрушением полки дороги и образованием перепадов до 15 метров», - говорится в публикации.

Отмечается, что горные массы продолжают сползать вниз. Из-за их неустойчивости восстановить разрушенное дорожное полотно пока невозможно.

Участок временно закрыт для проезда. Его изучит комиссия, после чего будет устроен объезд поврежденной дороги.