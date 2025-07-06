Путин во время беседы с Макроном учел опыт слива информации в СМИ

Общаясь с французским президентом Эмманюэлем Макроном 1 июля, российский лидер Владимир Путин учел прошлый негативный опыт, когда часть их беседы стала достоянием общественности.

В этот раз президент России предпочел быть сдержанным, учитывая возможность того, что это узнают раньше времени СМИ. При этом особых мер безопасности в Кремле не предпринимали. Об этом в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Да нет. Ну почему? Ну, понятно, что учитывая такую гипотетическую возможность и угрозу, то, конечно, скажем так, нужно быть сдержанным в описании позиции своей и позиции, может быть, некоторых визави», - ответил он на вопрос, были ли дополнительные меры безопасности.

Во время нынешнего звонка российский лидер демонстрировал разные интонации, но в целом разговор был достаточно содержательным, отметил Песков.

Напомним, в 2022 году во время общения Макрона с главой российского государства у того в кабинете находились журналисты. Они записали диалог и выложили его часть в открытый доступ, при этом Путин не знал, что их слушает кто-то третий.

Позже он сказал, что такие поступки разрушают доверие к партнеру, в то время как есть определенные форматы общения между главами государств, которые надо соблюдать.