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Aydinlik: СБУ скрыла аварию на Южно-Украинской АЭС

Упоминается офицер Андрей Семенюк, приказавший МАГАТЭ не сообщать о технической неисправности на ядерном объекте.
Дарина Криц 2025-07-06 11:03:10
© Фото: Андрей Соломонов, РИА Новости

Украинская разведка сокрыла сбой реактора, который произошел на Южно-Украинской атомной электростанции. Это ЧП могло вызвать катастрофу, пишет турецкое издание Aydınlık, назвав произошедшее скандалом.

«Секретный документ показывает, как была сокрыта авария реактора на Южно-Украинской АЭС из-за "нарушений условий эксплуатации". Возможно, инцидент, который едва не перерос в катастрофу, не отражен в отчете МАГАТЭ. Куда еще тянутся руки Киева, который всегда защищает Запад?», - задались вопросом репортеры.

Приводятся сведения, что СБУ создала агентурную сеть в некоторых турецких городах (Анкара, Стамбул и Измир) через диаспору крымских татар и связанные с Турцией и структуры. Однако турецким журналистам попала в руки некая секретная служебная записка СБУ.

В ней указан некий офицер - полковник Андрей Семенюк, который руководит Южно-украинским отделением СБУ в Николаевской области. Заявляется, что он якобы не позволил МАГАТЭ (Международному агентству по атомной энергии) проинформировать о технической неисправности на ЮУАЭС.

Более всего СМИ поразило, что в записке упоминается об энергетических блоках с поврежденным реакторным оборудованием атомной электростанции.

#в стране и мире #Украина #авария #Турция #МАГАТЭ #СБУ #реактор #Атомная электростанция #сокрытие информации #южно-украинская аэс #ЮУАЭС
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