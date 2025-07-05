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FT: США пригрозили ЕС введением пошлин в 17% на сельхозпродукцию

Инициатором идеи стал глава Белого дома Дональд Трамп.
Константин Денисов 2025-07-05 04:13:06
© Фото: Cao Yiming, XinHua, Globallookpress

США официально уведомили страны Евросоюза о готовности ввести пошлины в размере 17% на сельскохозяйственную продукцию. Об этом сообщает The Financial Times.

Бумага была вручена еврокомиссару по торговой политике и экономической безопасности Марошу Шефчовичу 3 июля в Вашингтоне. Уже на следующий день ее получили послы стран ЕС.

По информации издания США приурочили такой шаг к приближающейся дате введения пошлин в 50% на импорт 9 июля.

Ранее Трамп заявил, что их можно избежать, если наладить производство продукции на территории Штатов.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #евросоюз #пошлины
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