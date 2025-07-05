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Минобрнауки введет обязательный перечень предметов в университетах

Он будет включать в себя шесть дисциплин.
Константин Денисов 2025-07-05 03:46:33
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости

Минобрнауки введет перечень обязательных предметов для изучения во всех университетах. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию из ведомства.

«В рамках новых образовательных стандартов закрепим для всех программ единое социогуманитарное ядро, в которое войдут шесть дисциплин - история, основы философии, русский язык, основы российской государственности, безопасность жизнедеятельности, физическая культура», - говорится в заявлении.

 Предполагается, что студенты будут изучать их в первые два года обучения, которое будет проходить по единым стандартам. Для оценки знаний учащихся также будут применяться единые методики.

По мнению руководителей профильного министерства, такой подход позволит обеспечить качество образования и повысить мобильность студентов.

Ранее в ведомстве сообщили о том, что новые уровни высшего образования в РФ начнут вводить в 2026-2027 годах.

#в стране и мире #образование #Минобрнауки РФ #университеты
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