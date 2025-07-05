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Евросоюз на 80% сократит импорт пшеницы и сахара из Украины

Эти меры были приняты, чтобы поддержать европейских фермеров.
Анастасия Бобылева 2025-07-05 22:10:39
© Фото: Serguei Fomine, Russian Look, Globallookpress

Евросоюз планирует сократить импорт пшеницы и сахара из Украины на 80% в рамках новых квот. Вероятно, Украине придется искать новые рынки сбыта в Азии и Африке, пишет Reuters.

«Европейский союз сократит импорт украинской пшеницы и сахара на 80%, чтобы решить проблемы своих фермеров», - говорится в публикации агентства.

В 2022 году ЕС временно отменил пошлины и квоты на ввоз продуктов из Украины, однако это не понравилось европейским фермерам. После их многочисленных протестов Брюссель решил снова ввести квоты. Так, лимит на ввоз пшеницы составил 1,3 млн тонн, что на 70-80% меньше, чем в последние три сезона, но на 30% больше, чем до конфликта. Квота на сахар составила 100 000 тонн. В 2022-2023 годах импорт сахара из Украины составил 400 000 тонн, а в 2023-2024 годах - 500 000 тонн. До конфликта же страна поставляла в ЕС не больше 20 000 тонн.

Помимо этого, 6 июня истек срок беспошлинного ввоза сельскохозяйственных товаров с Украины. Евросоюз не стал продлевать его и вернулся к тарифным квотам 2022 года.

#в стране и мире #Украина #ЕС #евросоюз #Сахар #пшеница #Импорт
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