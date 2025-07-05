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Триатлонист утонул во время заплыва на милю на соревнованиях в Москве

Владимир Порфиров внезапно потерял сознание и начал тонуть.
Дима Иванов 2025-07-05 22:41:39
© Фото: rustriathlon, Telegram

Во время соревнований по триатлону в Москве погиб спортсмен Владимир Порфиров, сообщила Федерация триатлона России в своём Telegram-канале.

Инцидент произошёл в субботу на этапе заплыва на дистанции 1 миля в рамках Лиги триатлона в Крылатском. Порфиров внезапно потерял сознание и начал тонуть.

Спасатель, находившийся поблизости, оперативно доставил его на берег, где врачи немедленно приступили к реанимации. Несмотря на все усилия, спасти опытного спортсмена, участвовавшего в подобных соревнованиях более 10 лет, не удалось. Причины смерти станут известны после проведения экспертизы.

Федерация триатлона России заявила, что окажет полную поддержку семье погибшего.

#Москва #в стране и мире #триатлон #Федерация триатлона России
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