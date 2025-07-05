Триатлонист утонул во время заплыва на милю на соревнованиях в Москве

Во время соревнований по триатлону в Москве погиб спортсмен Владимир Порфиров, сообщила Федерация триатлона России в своём Telegram-канале.

Инцидент произошёл в субботу на этапе заплыва на дистанции 1 миля в рамках Лиги триатлона в Крылатском. Порфиров внезапно потерял сознание и начал тонуть.

Спасатель, находившийся поблизости, оперативно доставил его на берег, где врачи немедленно приступили к реанимации. Несмотря на все усилия, спасти опытного спортсмена, участвовавшего в подобных соревнованиях более 10 лет, не удалось. Причины смерти станут известны после проведения экспертизы.

Федерация триатлона России заявила, что окажет полную поддержку семье погибшего.