Триатлонист утонул во время заплыва на милю на соревнованиях в Москве

Во время соревнований по триатлону в Москве погиб спортсмен Владимир Порфиров, сообщила Федерация триатлона России в своём Telegram-канале.
Инцидент произошёл в субботу на этапе заплыва на дистанции 1 миля в рамках Лиги триатлона в Крылатском. Порфиров внезапно потерял сознание и начал тонуть.
Спасатель, находившийся поблизости, оперативно доставил его на берег, где врачи немедленно приступили к реанимации. Несмотря на все усилия, спасти опытного спортсмена, участвовавшего в подобных соревнованиях более 10 лет, не удалось. Причины смерти станут известны после проведения экспертизы.
Федерация триатлона России заявила, что окажет полную поддержку семье погибшего.
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