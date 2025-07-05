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Пилот посадил самолет на трассу в Ленобласти

На борту было три человека.
Дима Иванов 2025-07-05 22:05:06
© Фото: sztproc. Telegram

Пилот легкомоторного самолета совершил вынужденную посадку на трассу А-120 в Ленинградской области, по факту происшествия проводится проверка, сообщили в транспортной прокуратуре.

После посадки самолет опрокинулся в кювет в районе деревни Таменгонт. По информации СК на транспорте, пострадавших нет. Следователи разбираются в причинах происшествия.

Ранее небольшой самолет Cessna 208B потерпел крушение в аэропорту Кросс-Кис города Уильямстаун, штат Нью-Джерси, пять человек пострадали.

#в стране и мире #Самолет #Ленинградская область #Вынужденная посадка #транспортная прокуратура
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