Пилот посадил самолет на трассу в Ленобласти

Пилот легкомоторного самолета совершил вынужденную посадку на трассу А-120 в Ленинградской области, по факту происшествия проводится проверка, сообщили в транспортной прокуратуре.

После посадки самолет опрокинулся в кювет в районе деревни Таменгонт. По информации СК на транспорте, пострадавших нет. Следователи разбираются в причинах происшествия.

Ранее небольшой самолет Cessna 208B потерпел крушение в аэропорту Кросс-Кис города Уильямстаун, штат Нью-Джерси, пять человек пострадали.