Жителям Парижа впервые за сотню лет разрешили купаться в Сене

Во Франции впервые за 102 года разрешили купаться в Сене. Об этом сообщил телеканал France 24.

Плавать в Сене было запрещено с 1923 года, исключение сделали только во время Летних Олимпийских игр 2024 года, когда в специально очищенных участках реки соревновались пловцы и триатлеты. Ограничения были связаны с высоким уровнем загрязнения. На очистку воды правительство Франции потратило €1,4 млрд.

«Впервые за более чем 100 лет парижане и гости города смогут легально плавать в Сене, так как в субботу открылись три специально отведенные зоны для купания», - пишет издание.

Одна из таких зон находится рядом с Эйфелевой башней. Все три участка, открытых для купания, находятся под постоянным наблюдением спасателей, а пляжи обеспечены раздевалками, душевыми и пляжной мебелью. По словам мэра Парижа Анн Идальго, благодаря инициативе теперь многие смогут исполнить детскую мечту.

После Олимпиады-2024 в интернете появились сообщения якобы о заболевании спортсменов, которые участвовали в заплыве в Сене. Мэр Парижа, однако, назвала эти заявления фейком и заявила, что никто из участников не заболел из-за плавания в реке.