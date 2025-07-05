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Сразу шесть россиян вышли в четвертый круг Уимблдона

Это произошло впервые за 17 лет.
Дима Иванов 2025-07-05 20:27:35
© Фото: IMAGO, Marleen Fouchier, Globallookpress

На травяных кортах Лондона 5 июля проходят матчи третьего круга Уимблдона-2025. Впервые с 2008 года в четвертый круг турнира вышли шесть российских теннисистов: Андрей Рублев, Карен Хачанов, Анастасия Павлюченкова, Мирра Андреева, Людмила Самсонова и Екатерина Александрова.

Такой же результат россияне показали на Australian Open-2024, когда шесть представителей страны пробились в четвертый круг турнира «Большого шлема».

На Уимблдоне-2008 в четвертом круге выступили восемь россиян: Марат Сафин, Михаил Южный, Алиса Клейбанова, Анна Чакветадзе, Надежда Петрова, Алла Кудрявцева, Светлана Кузнецова и Елена Дементьева.

Действующим победителем Уимблдона в мужском одиночном разряде является испанец Карлос Алькарас, а в женском — чешка Барбора Крейчикова.

В начале июня российский теннисист Андрей Рублев завершил выступление на «Ролан Гаррос», проиграв итальянцу Яннику Синнеру. Таким образом, он не прошел в четвертьфинал.

#в стране и мире #андрей рублев #большой теннис #мирра андреева #Уимбилдон
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