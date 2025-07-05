Астронавт NASA сфотографировала с МКС редкий вид молний

Астронавт NASA Николь Айерс запечатлела на снимке редкое атмосферное явление - спрайт. Она сфотографировала его с борта Международной космической станции (МКС).

«Просто вау. Когда мы сегодня утром пролетали над Мексикой и США, я поймала этот спрайт», - прокомментировала она, опубликовав фото в соцсети Х.

По словам самой Айерс, такие фотографии спрайтов важны для исследователей. Благодаря снимкам ученые открывают новые возможности в изучении этих явлений. Они узнают больше о том, как формируются эти временные световые явления, каковы их свойства и как они связаны с грозовой активностью.

Спрайты - это кратковременные световые разряды, похожие на привычные нам молнии, но возникающие в верхних слоях атмосферы. Увидеть их с поверхности Земли практически невозможно. В тех же случаях, когда люди могут заметить их с Земли, они нередко принимают их за НЛО из-за округлой формы.

Ранее над Солнцем заметили необычное явление. Телескопы зафиксировали огненный объект, по форме напоминающий птицу. Размер его «крыла» достигал 150 тысяч километров.