Выброс плазмы размером миллион километров произошел на Солнце

Солнце снова выбросило огромный объем плазмы - в шестой раз за эту неделю. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Солнце продолжает ставить рекорды по размеру выбрасываемых в космос протуберанцев. На кадре новая гигантская плазменная структура размером более миллиона километров, выброшенная в сторону северного полюса солнечной системы», - говорится в телеграм-канале лаборатории.

По данным ученых, Солнце выбросило плазму между 9 и 14 часами по московскому времени. Днем ранее почти такой же крупный объект зафиксировали у южного полюса звезды. Как отметили в лаборатории, ни один из шести выбросов плазмы не задел Землю даже краем.

В прошлом месяце на Солнце произошла серия вспышек класса М, одна из которых длилась 39 минут. Она находилась в зоне прямого воздействия на Землю.