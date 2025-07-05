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Выброс плазмы размером миллион километров произошел на Солнце

Он произошел между 9 и 14 часами по московскому времени.
Анастасия Бобылева 2025-07-05 18:59:22
© Фото: Cover Images, Keystone Press Agency, Global Look Press

Солнце снова выбросило огромный объем плазмы - в шестой раз за эту неделю. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Солнце продолжает ставить рекорды по размеру выбрасываемых в космос протуберанцев. На кадре новая гигантская плазменная структура размером более миллиона километров, выброшенная в сторону северного полюса солнечной системы», - говорится в телеграм-канале лаборатории.

По данным ученых, Солнце выбросило плазму между 9 и 14 часами по московскому времени. Днем ранее почти такой же крупный объект зафиксировали у южного полюса звезды. Как отметили в лаборатории, ни один из шести выбросов плазмы не задел Землю даже краем.

В прошлом месяце на Солнце произошла серия вспышек класса М, одна из которых длилась 39 минут. Она находилась в зоне прямого воздействия на Землю.

#в стране и мире #космос #солнце #плазма
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