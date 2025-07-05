Израиль не сообщил об ударах Ирана по пяти военным объектам

Иран нанес удары по пяти военным объектам Израиля во время 12-дневного конфликта, сообщает The Telegraph со ссылкой на спутниковые данные, проанализированные учеными из Университета Орегона (США). Израильская сторона не раскрыла информацию об этих атаках.

По данным издания, шесть иранских ракет поразили пять военных объектов на севере, юге и в центре Израиля, включая авиабазу, центр разведки и логистический комплекс, о чем ранее не сообщалось. Еще 36 ракет смогли преодолеть систему ПВО Израиля.

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отказался комментировать ущерб, заявив, что все подразделения сохраняли работоспособность во время операции. Израильский журналист Равив Друкер с «13 канала» отметил, что было множество попаданий, о которых общественность пока не информирована.

Источник из Ирана пояснил, что для прорыва израильской ПВО использовалась комбинированная тактика с применением ракет и дронов-камикадзе. По его словам, беспилотники создавали путаницу в работе ПВО, даже если их перехватывали.

Конфликт между Ираном и Израилем длился с 13 по 24 июня. Он начался с израильских авиаударов по иранской территории, что вызвало ответные ракетные атаки Тегерана. В результате были жертвы и пострадавшие с обеих сторон. В ночь на 22 июня в конфликт вмешались США, после чего Иран атаковал американскую базу в Катаре.

Израиль объяснил свои действия угрозой разработки Ираном ядерного оружия и накоплением ракет. Тегеран отверг обвинения, настаивая на своем праве развивать мирную ядерную энергетику.