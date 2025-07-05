Подготовка к Часов Яру: как добровольцы бригады «Север» оттачивают действия

Один из самых горячих участков фронта - Часов Яр. Стратегическая высота, которая открывает нашим войскам возможность для продвижения на Славянск и Краматорск. Город практически окружен. Бои идут и в самом городе, и на флангах. Среди тех, кто освобождает Часов яр - добровольцы бригады «Север», которые перед выходом на передовую оттачивают действия на полигонах.

Пока первый пошел, центр берет весь огонь на себя, отвлекая условного противника.

Тренировка происходит комплексная. Пока работают тактические группы, происходит имитация прилетов. Взрывы, чтобы люди привыкали к этой обстановке. И одновременно их поддерживает крупнокалиберное вооружение.

Прикрывает и бронетехника. Для бойцов это уже третье прохождение, как ее штурмовики называют - трассы нон-стопом. В разных тактических вариациях.

Все как будет там, в условиях современного штурма. Свистят пули. Пикируют дроны - мерзкий звук, как будто небо пилит.

И так 21 день. Цифра не с неба взята. Инструкторы рассчитали, сколько нужно, чтобы качественно подготовить бойца, но не вымотать перед боевой задачей.

«Людей обучаем. Как правильно передвигается лесополка и как укрыться от БПЛА. Всему этому при движении мы обучаем, чтобы выживание больше было и результаты хорошие», - рассказал инструктор с позывным Аникес.

И у бригады «Север» добровольческого корпуса результаты серьезные. Ее бойцы значительно продвинулись на одном из флангов Часов Яра. Город практически в оперативном окружении. Но это о стратегическом уровне. Как работают фланги и центр штурмовой группы на тактическом рассказывает инструктор с позывным Айпетр - сам прошел немало штурмов с двадцать второго года.

«Накат происходил с отвлеканием. Мы одной группой вставали южнее от позиции, начинали стрелять - производили ложный накат. То есть противник отвлекался, переносил всю огневую мощь на нас, начинала работать арта, крупнокалиберные пулеметы. А другая группа ползком прямо по траве запрыгивала в окопы уже», - поделился военнослужащий.

«Севера», как их называют в добровольческом корпусе, вместе с остальными подразделениями добровольцев и «Южной» группировки войск добивают остатки ВСУ в Часовом Яре, а дальше Славянско-краматорская агломерация - последний оплот ВСУ в Донбассе.