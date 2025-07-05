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В Белгородской области за сутки от украинских дронов пострадали 13 человек

Под удар украинских националистов попал Белгородский район, Валуйский округ, город Шебекино и многие другие населенные пункты региона.
Дарина Криц 2025-07-05 12:42:20
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В Белгородской области за прошедшие сутки 15 муниципалитетов подверглись нападению украинских войск, из-за этого в общей сложности пострадали более десяти мирных жителей. Суммарно на регион направили как минимум 141 беспилотник. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В Белгородском районе по поселку Октябрьский, селам Бессоновка, Нечаевка, Никольское, Черемошное, Ясные Зори и хутору Церковный совершены атаки девяти БПЛА. За прошедшие сутки ранены девять мирных жителей», - написал глава региона.

Еще двое пострадали от детонации беспилотника в поселке Октябрьский. Госпитализированы мать с дочерью. Также семеро жителей получили ранения из-за удара летательного объекта по сельхозпредприятию в селе Ясные Зори.

Также 14 дронов ударили по городу Валуйки, селам Герасимовка, Долгое и Карабаново, при этом пять беспилотных объектов удалось подавить и сбить. Из-за падения одного из них в Валуйках пострадала мирная жительница. В Герасимовке тоже из-за дрона повреждения получило легковое авто.

В городе Шебекино украинский БПЛА ударил по предприятию, три человека получили ранения. Двое пострадавших при пожаре - сотрудники МЧС, еще один мужчина - сотрудник водоканала.

#в стране и мире #белгородская область #Вячеслав Гладков #Пострадали #обстрелы всу #БПЛА ВСУ
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