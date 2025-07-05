Орбан обвинил Зеленского в попытках заставить Венгрию отказаться от газа из РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в том, что тот пытается заставить Будапешт отказаться от российского газа.

«Давайте назовем это планом Зеленского: попытка заставить нас прекратить покупать доступную энергию из России, неважно, во что это обойдется нашему народу», - написал политик в соцсети Х.

Орбан объяснил, что в этом случае счета за газ вырастут в три раза, а за электричество - в два. В итоге венгерский премьер пообещал, что не допустит такого сценария.

Ранее Орбан выразил уверенность в том, что членство Украины в ЕС разрушит экономику Венгрии.