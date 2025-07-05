МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

На трассе М-4 «Дон» после крупного ДТП загорелись семь машин

При этом в аварии пострадал всего один человек.
Константин Денисов 2025-07-05 00:18:21
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Семь автомобилей загорелись в результате крупного ДТП на трассе М-4 «Дон» в Липецкой области. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

«Произошло дорожно-транспортное происшествие на ФАД М-4 "Дон" с участием грузового автомобиля, 5 легковых автомобилей и грузового автомобиля (фуры) с последующим возгоранием 7 автомобилей», - говорится в сообщении.

В результате аварии пострадала всего один человек.

Сильных заторов на месте ДТП не наблюдается, поскольку осталось много места для объезда.

#в стране и мире #МЧС РФ #Липецкая область #ДТП
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
2
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
3
Инженеры водной стихии
4
Рота БМПТ. Терминатор в бою
5
Патрон против дрона
6
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
7
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
8
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
9
Вьетнам. Оружие Победы
10
Северный десант
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 