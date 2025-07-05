На трассе М-4 «Дон» после крупного ДТП загорелись семь машин

Семь автомобилей загорелись в результате крупного ДТП на трассе М-4 «Дон» в Липецкой области. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

«Произошло дорожно-транспортное происшествие на ФАД М-4 "Дон" с участием грузового автомобиля, 5 легковых автомобилей и грузового автомобиля (фуры) с последующим возгоранием 7 автомобилей», - говорится в сообщении.

В результате аварии пострадала всего один человек.

Сильных заторов на месте ДТП не наблюдается, поскольку осталось много места для объезда.