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Трамп снова приписал США победу в мировых войнах

Ранее американский лидер заявил, что США якобы сделали больше, чем другие страны в годы Второй мировой войны.
Глеб Владовский 2025-07-04 05:34:18
© Фото: vanhoa2272, X.com

Американский лидер Дональд трамп в очередной раз приписал США победу в мировых войнах, не упомянув роли союзников. Соответствующее заявление он сделал во время выступления в штате Айова.

«Мы выиграли Вторую мировую войну. Мы выиграли Первую мировую войну. Мы выиграли другие войны», - заявил президент США.

Напомним, 2 мая Трамп заявил, что США якобы сделали для победы «несравнимо больше, чем любая другая страна». Кроме того, он решил объявить 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Вторая мировая война
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