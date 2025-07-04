Трамп снова приписал США победу в мировых войнах

Американский лидер Дональд трамп в очередной раз приписал США победу в мировых войнах, не упомянув роли союзников. Соответствующее заявление он сделал во время выступления в штате Айова.

«Мы выиграли Вторую мировую войну. Мы выиграли Первую мировую войну. Мы выиграли другие войны», - заявил президент США.

Напомним, 2 мая Трамп заявил, что США якобы сделали для победы «несравнимо больше, чем любая другая страна». Кроме того, он решил объявить 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне.