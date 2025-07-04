В Госдепе США допустили очередное ослабление санкций в отношении Сирии

США могут принять решение об отмене большей части санкций в отношении Сирии. Об этом сообщил госсекретарь Марко Рубио.

«Госсекретарь подтвердил, что он рассмотрит дальнейшие шаги по пересмотру принятых на уровне США и ООН решений по внесению (тех или иных лиц - Прим. ред.) в списки террористов, связанных с Сирией», - говорится в пресс-релизе Госдепа США.

Подчеркивается, что отмена ограничений не коснется экс-президента Сирии Башара Асада и приближенных к нему лиц.

1 июля президент США Дональд Трамп отменил санкционный режим в отношении Сирии. Кроме того, Госдепартаменту рекомендовано пересмотреть статус Сирии как спонсора терроризма.