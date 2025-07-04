За три часа над Россией сбили 42 украинских беспилотника

Силы ПВО уничтожили 42 беспилотника ВСУ за три часа вечером 4 июля над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации ведомства, больше всего - 28 дронов были сбиты над Белгородской областью, шесть - над Брянской областью и три - над Курской.

Кроме того, два БПЛА поразили в небе над Орловской областью и по одному - над Смоленской, Воронежской и Тверской областями.

Минувшей ночью над российскими регионами были уничтожены 48 украинских дронов.

Материалы подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.