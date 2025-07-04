В Великобритании появился новый штамм COVID-19 «стратус»

В Великобритании сообщили о появлении нового штамма COVID-19 XFG «стратуса». Об этом стало известно из заявления британского агентства по здравоохранения (UKHSA).

«В секвенированных образцах наиболее распространенными штаммами были XFG и его субштаммы», - пишет агентство.

По имеющимся данным, вариантами XFG.3 и XFG болеют 40% всех зараженных коронавирусом в стране. В мае эта доля составляла 10%. Однако в целом заболеваемость COVID-19 в Великобритании падает.

По мнению экспертов, новый штамм может быть более заразным, чем предыдущие, так как способен обойти имунную защиту. Как пишет Independent, «стратус» обладает особенным симптомом - охриплостью голоса.

Ранее Минздрав утвердил новую версию рекомендаций по лечению COVID-19. Документ уже направили руководителям исполнительных органов субъектов России в сфере охраны здоровья.