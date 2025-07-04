Переход в никуда: под Ростовом на пустынной дороге установили 22 «зебры»

Раскрыта тайна странной дороги под Ростовом, которую в последние дни обсуждает вся страна. Участок пустынной трассы называют самым безопасным за то, что на один километр пути там оборудовали более 20 пешеходных переходов и почти десяток лежачих полицейских. При этом вокруг ни построек, ни людей - только лес.

Может, поэтому эта улица и называется Доброй. Чтобы травмироваться здесь, пешеходам нужно еще постараться, да и в округе нет ничего, где мог бы оказаться пешеход. Ближайшие магазины, школы, дома находятся через несколько километров.

«Здесь не гоняют вообще, здесь спокойное, очень хорошее место. Вот по трассе - может быть, из поселка Красного до трассы мотоциклисты гоняют, машины, а здесь нет», - поделился один из местных Андрей Матеросян.

Съемочная группа «Звезды» провела эксперимент - сколько времени занимает поездка по дороге, с учетом всех лежачих полицейских. Оказалось, что весь отрезок можно преодолеть за три минуты.

Такой предельной безопасности есть объяснение. Территория находится в федеральной собственности и принадлежит многодетным семьям.

«На территории предусмотрены внутриквартальные проезды, которые оборудованы искусственными неровностями для принудительного ограничения скорости движения транспортных средств перед пешеходными переходами в зоне планируемой жилой застройки», - пояснил министр строительства, архитектуры и территориального развития региона Сергей Куц.

Всего здесь 455 земельных участков, на которых в скором времени будут жить люди. И будущие жители этой территории станут самыми защищенными пешеходами страны.