Нидерланды лишили гражданства нобелевского лауреата из России

Нидерланды лишили гражданства лауреата Нобелевской премии по физике Андрея Гейма, который получил его в 1990-е годы после отъезда из СССР, сообщает The New York Times со ссылкой на письмо ученого. В 2010 году Гейм и Константин Новоселов были удостоены Нобелевской премии за разработку графена — уникального материала, отличающегося тонкостью и прочностью.

По информации издания, Гейм заявил, что считает себя нидерландско-британским ученым и высоко ценит время, проведенное в Нидерландах, где он работал. Он также сообщил, что власти уведомили его о лишении гражданства и потребовали сдать паспорт в посольстве Нидерландов в Лондоне, пригрозив последствиями со стороны Интерпола в случае отказа. Ученый назвал это решение неожиданным и вызывающим сожаление.

Андрей Гейм родился в 1958 году в Сочи, окончил школу в Нальчике с золотой медалью и с отличием МФТИ. В 1987 году он стал кандидатом физико-технических наук, а в 1990-м покинул СССР, получив стипендию Английского королевского общества. В тот же период он стал гражданином Нидерландов. Гейм работал в университетах Великобритании, Германии, Дании, Швейцарии и Нидерландов, при этом подчеркивал, что считает себя и россиянином.

Графен, созданный Геймом и Новоселовым, получил признание благодаря своим уникальным свойствам и потенциалу применения в производстве сенсорных экранов, солнечных элементов и световых панелей, отмечали в Нобелевском комитете. За научные достижения королева Великобритании Елизавета II посвятила ученых в рыцари-бакалавры. Для этого Гейму пришлось оформить британское подданство, что, вероятно, стало причиной лишения нидерландского гражданства, так как законодательство Нидерландов ограничивает возможность двойного гражданства.

Гейм отметил, что, возможно, отказался бы от рыцарского звания, если бы знал о последствиях для своего статуса в Нидерландах. По его словам, решение было принято до Brexit, и никто не предупредил его о возможных рисках. Он также выразил разочарование, заявив, что его «выгнали из страны, как ненужного человека».

Андрей Гейм является членом-корреспондентом Королевской академии наук и искусств Нидерландов, а также иностранным членом Национальной академии наук США.

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