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Запорожская АЭС осталась без внешнего электроснабжения

Сейчас станция питается от дизель-генераторов.
Дима Иванов 2025-07-04 20:47:05
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Запорожская АЭС осталась без внешнего электроснабжения из-за отключения высоковольтной линии «Днепровская» напряжением 750 кВ, сообщила пресс-служба станции. Электроэнергия для собственных нужд теперь поступает от дизель-генераторов.

Ранее станция получала питание через две линии: основную «Днепровская» и резервную «Ферросплавная-1». Последняя была отключена 7 мая из-за срабатывания системы защиты.

По информации пресс-службы, причины отключения линии «Днепровская» устанавливаются. Оборудование АЭС находится в безопасном состоянии, а персонал станции полностью контролирует его работу. Нарушений условий безопасной эксплуатации не зафиксировано.

Запорожская АЭС, расположенная на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром, является крупнейшей в Европе по числу энергоблоков и установленной мощности. На станции шесть энергоблоков по одному гигаватту каждый, они остановлены. В октябре 2022 года объект перешел под управление России.

В конце июня ВСУ атаковали сотрудников Запорожской АЭС с помощью дрона, противник нанес удар в 350 метрах от энергоблоков.

#в стране и мире #энергодар #Запорожская АЭС #Ферросплавная-1 #Днепровская
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