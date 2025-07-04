Запорожская АЭС осталась без внешнего электроснабжения из-за отключения высоковольтной линии «Днепровская» напряжением 750 кВ, сообщила пресс-служба станции. Электроэнергия для собственных нужд теперь поступает от дизель-генераторов.

Ранее станция получала питание через две линии: основную «Днепровская» и резервную «Ферросплавная-1». Последняя была отключена 7 мая из-за срабатывания системы защиты.

По информации пресс-службы, причины отключения линии «Днепровская» устанавливаются. Оборудование АЭС находится в безопасном состоянии, а персонал станции полностью контролирует его работу. Нарушений условий безопасной эксплуатации не зафиксировано.

Запорожская АЭС, расположенная на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром, является крупнейшей в Европе по числу энергоблоков и установленной мощности. На станции шесть энергоблоков по одному гигаватту каждый, они остановлены. В октябре 2022 года объект перешел под управление России.

В конце июня ВСУ атаковали сотрудников Запорожской АЭС с помощью дрона, противник нанес удар в 350 метрах от энергоблоков.