УЕФА оштрафовал английский «Челси» на 31 млн евро за нарушение правил

Английский футбольный клуб «Челси» получил штраф €31 млн за нарушение правил fair play, или честной игры. Такую меру назначила первая палата комитета финансового контроля по деятельности клубов (СFCB) Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Из этой суммы €20 млн - штраф за несоблюдение условий финансовой устойчивости, остальные €11 млн - за нарушение правил затрат на составы. Также, как пишет ТАСС, клубу назначили условный штраф в €60 млн. Его разделили на три периода - 2025, 2026 и 2027. При любом повторном нарушении в один из этих периодов клуб будет обязан выплатить €20 млн.

Также палата приняла дисциплинарные меры в отношении других клубов. Так, испанская «Барселона» будет обязана выплатить €15 млн (условно - €45 млн), французский «Лион» оштрафован на €12,5 млн, английская «Астон Вилла» - на €11 млн, а хорватский «Хайдук» - на €0,3 млн.