ВЦИОМ: уровень одобрения россиянами деятельности Путина составил 78,5%

Согласно данным опроса, проведенного Аналитическим центром ВЦИОМ, подавляющее большинство россиян (78,5%) выражают доверие президенту РФ Владимиру Путину, а 75,3% положительно оценивают его работу на посту главы государства. При этом 17,2% респондентов заявили о недоверии к президенту, а 14,8% не одобряют его деятельность.

Работу правительства России поддерживают 48,9% опрошенных, тогда как 19,6% относятся к ней отрицательно. Что касается главы кабмина Михаила Мишустина, 59,3% участников опроса выразили ему доверие, а 20,4% сообщили, что не доверяют премьер-министру.

В рамках опроса россияне также поделились предпочтениями относительно партийного выбора на гипотетических выборах в Госдуму. За «Единую Россию» готовы проголосовать 34,3% респондентов, 11,2% поддержали бы ЛДПР, 9,7% — КПРФ, 6,4% — «Новые люди», а 3,5% — «Справедливую Россию — Патриоты — За правду». Еще 10,6% опрошенных выбрали бы непарламентские партии.

Инициативный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился с 23 по 29 июня 2025 года методом телефонного интервью. В исследовании приняли участие 1600 человек старше 18 лет, отобранных случайным образом по мобильным номерам. Максимальная погрешность с вероятностью 95% составляет не более 1%.

Ранее ВЦИОМ сообщил, что более 80% россиян считают, что в стране есть социальные лифты для молодежи.