В работе Telegram в России произошли сбои

В Москве и Санкт-Петербурге произошли сбои в работе популярных мессенджеров Telegram и WhatsApp*. На неполадки пожаловались почти две тысячи пользователей.

Так, согласно данным детектора по отслеживанию сбоев Downdetector, к 17:25 по московскому времени более полутора тысяч человек сообщили о нарушениях в работе Telegram, еще около 300 жалоб поступило на WhatsApp*.

Некоторые жители Подмосковья, Нижегородской, Белгородской и Калужской областей тоже зафиксировали сбои. Они сообщили, что чаты в мессенджерах не обновляются, а сообщения подолгу загружаются.

Вчера пользователи столкнулись со сбоями в другом приложении - «ВКонтакте». У некоторых были трудности с загрузкой, о чем сообщили в пресс-службе VK.

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