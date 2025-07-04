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В работе Telegram в России произошли сбои

Более 1 500 пользователей заявили о неполадках в Telegram, еще 300 человек сообщили про сбои в WhatsApp*.
Анастасия Бобылева 2025-07-04 19:55:27
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Москве и Санкт-Петербурге произошли сбои в работе популярных мессенджеров Telegram и WhatsApp*. На неполадки пожаловались почти две тысячи пользователей.

Так, согласно данным детектора по отслеживанию сбоев Downdetector, к 17:25 по московскому времени более полутора тысяч человек сообщили о нарушениях в работе Telegram, еще около 300 жалоб поступило на WhatsApp*.

Некоторые жители Подмосковья, Нижегородской, Белгородской и Калужской областей тоже зафиксировали сбои. Они сообщили, что чаты в мессенджерах не обновляются, а сообщения подолгу загружаются.

Вчера пользователи столкнулись со сбоями в другом приложении - «ВКонтакте». У некоторых были трудности с загрузкой, о чем сообщили в пресс-службе VK.

* Сервис принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#Telegram #WhatsApp #сбои #приложения #неполадки
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