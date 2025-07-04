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Акция протеста с требованием освободить Самвела Карапетяна началась в Ереване

Сын задержанного, Саркис Карапетян, заявил, что власти должны увидеть настоящую сплоченность народа.
Дима Иванов 2025-07-04 17:25:38
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «Звезда»

В одном из парков Еревана собрались сотни людей на акцию с требованием освободить Самвела Карапетяна. Митинг и последующее шествие были согласованы с администрацией города и Министерством внутренних дел, сообщили представители совета по защите предпринимателя.

На улицах города, особенно вблизи зданий парламента и правительства, замечено значительное присутствие сотрудников полиции.

Сын бизнесмена, Саркис Карапетян, выразил мнение, что акция вряд ли повлияет на действия властей.

«Я не думаю, что их политику может что-либо поменять. Мы вместе, и они должны увидеть настоящую сплоченность народа», - сказал он в беседе со «Звездой».

Ранее бизнесмена и миллиардера Самвела Карапетяна арестовали в Ереване по обвинению в призывах к свержению власти, а его компанию «Электрические сети Армении» решили национализировать. Преследование Карапетяна началось, когда тот высказался в пользу Армянской апостольской церкви. Она, по его словам, подвергается нападкам со стороны властей.

#Армения #ереван #наш эксклюзив #Самвел Карапетян
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