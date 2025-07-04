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Суд в Оренбурге арестовал предполагаемого криминального авторитета Заура Шипилова

Его обвиняют по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии.
Дима Иванов 2025-07-04 16:41:14
© Фото: Ленинский районный суд Оренбурга © Видео: Ленинский районный суд Оренбурга

Ленинский районный суд Оренбурга по ходатайству следствия арестовал на два месяца предполагаемого криминального авторитета Заура Шипилова (Нахичеванского).

В удовлетворении ходатайства обвиняемого и его защитника об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста суд отказал.

Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Бакира Сафарова, предполагаемого участника преступной группы, которая подозревается в убийствах в 2001 и 2011 годах, а также в покушении на убийство в 2010-м. Обвинения по этому делу также предъявлены еще шести фигурантам.

#в стране и мире #Азербайджан #Оренбург #суды #криминальный авторитет
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