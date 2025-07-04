Суд в Оренбурге арестовал предполагаемого криминального авторитета Заура Шипилова

Ленинский районный суд Оренбурга по ходатайству следствия арестовал на два месяца предполагаемого криминального авторитета Заура Шипилова (Нахичеванского).

В удовлетворении ходатайства обвиняемого и его защитника об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста суд отказал.

Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Бакира Сафарова, предполагаемого участника преступной группы, которая подозревается в убийствах в 2001 и 2011 годах, а также в покушении на убийство в 2010-м. Обвинения по этому делу также предъявлены еще шести фигурантам.