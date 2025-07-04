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Мобилизованным приостановили начисление пеней по налогам и страховке

Новые положения будут действовать весь период военной службы и три месяца после ее окончания.
Дима Иванов 2025-07-04 16:00:36
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

Правительство РФ приняло постановление, согласно которому мобилизованным гражданам и определенным организациям приостанавливается начисление пеней по налогам и страховым взносам.

Мера действует на протяжении всего периода военной службы и в течение трех месяцев после ее завершения.

Как указано в документе, послабления касаются граждан, призванных по мобилизации, а также организаций, где мобилизованный является одновременно руководителем и единственным учредителем.

Кроме того, постановление предусматривает продление сроков подачи налоговых деклараций. Период участия в специальной военной операции будет засчитываться в страховой стаж в двойном размере.

#ВС РФ #льготы #правительство #Мобилизованные
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