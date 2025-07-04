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Блэкаут произошел в Чехии, без света остались Прага и еще несколько городов

Власти предупреждают, что ситуация может повлиять на здравоохранение и другие службы.
Дима Иванов 2025-07-04 15:06:28
© Фото: Thomas Trutschel, Photothek Media Lab, Global Look Press

Сотни тысяч жителей Праги и ряда других городов остались без электроэнергии, сообщает ČT24. По данным Пражской энергетической компании PRE, причиной блэкаута в Праге стала авария на электроподстанции в районе Ходов.

Из-за аварии отключились еще восемь подстанций системы передачи, пять из которых сейчас снова в работе, сообщил оператор ČEPS. Причиной неполадок стал оборванный фазный провод на высоковольтной линии, которая снабжает подстанции по всей Чехии.

Чешское агентство по кибербезопасности подчеркнуло, что ЧП не связано с кибератаками или вмешательством в работу оборудования.

На фоне блэкаута Минтранс предупредил, что ситуация может повлиять на работу системы здравоохранение и другие службы, но предпринимаются меры для минимизации ущерба.

Полиция усилила меры безопасности в столице, на дороги также вышли регулировщики.

#в стране и мире #чехия #прага #блэкаут
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