Блэкаут произошел в Чехии, без света остались Прага и еще несколько городов

Сотни тысяч жителей Праги и ряда других городов остались без электроэнергии, сообщает ČT24. По данным Пражской энергетической компании PRE, причиной блэкаута в Праге стала авария на электроподстанции в районе Ходов.

Из-за аварии отключились еще восемь подстанций системы передачи, пять из которых сейчас снова в работе, сообщил оператор ČEPS. Причиной неполадок стал оборванный фазный провод на высоковольтной линии, которая снабжает подстанции по всей Чехии.

Чешское агентство по кибербезопасности подчеркнуло, что ЧП не связано с кибератаками или вмешательством в работу оборудования.

На фоне блэкаута Минтранс предупредил, что ситуация может повлиять на работу системы здравоохранение и другие службы, но предпринимаются меры для минимизации ущерба.

Полиция усилила меры безопасности в столице, на дороги также вышли регулировщики.