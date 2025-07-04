Автомобиль как решето: кадры последствий удара ВСУ по Донецку, где погибли четверо

Гражданский автомобиль пробило шрапнелью после удара ВСУ по Петровскому району Донецка. В результате атаки погибли четыре человека, сообщил корреспондент «Звезды».

На кадрах телеканала - последствия атаки на мирный район города. Земля усыпана осколками, на кадрах видны обломки снарядов.

По информации главы ДНР Дениса Пушилина, ВСУ ударили по Донецку ракетами HIMARS шрапнельного типа. Погибли две женщины и двое мужчин. Еще четыре человека пострадали, одна из женщин в тяжелом состоянии.

Ночью дроны ВСУ атаковали Ростовскую область. В поселке Долотинка после прямого попадания в жилой дом погибла женщина. Украинский БПЛА также влетел в многоквартирный дом в Азове - там обошлось без пострадавших.