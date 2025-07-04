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Не менее двух человек погибли в Турции от лесных пожаров

Сообщается, что ответственность за серию поджогов взяла на себя группа «Дети огня».
Глеб Владовский 2025-07-04 01:51:21
© Фото: IMAGO, Idil Toffolo, Globallookpress

В Турции не менее двух человек погибли в результате вспыхнувших лесных пожаров в западной части страны. Об этом сообщила газета Kathimerini.

По данным издания, первым погиб в провинции Измир стал 81-летний мужчина, который был прикован к постели. Еще одной жертвой стал оператор экскаватора - он погиб при тушении пожара в том же регионе.

Сообщается, что ответственность за серию поджогов в лесных массивах взяла на себя группировка «Дети огня». По их словам, они имеют отношение к запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК).

В настоящее время огнеборцы продолжают работу по ликвидации возгораний. В тушении пожаров задействована авиация.

#в стране и мире #Турция #Возгорание #погибшие #лесные пожары
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