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Подорвавшая экс-мэра Луганска женщина погибла вместе с ним

Предположительно, она не знала, что и сама погибнет при взрыве.
Анастасия Бобылева 2025-07-04 15:12:08
© Фото: РИА Новости

Взрыв, в результате которого погиб бывший мэр Луганска Манолис Пилавов, устроила 36-летняя Алена Ч. Сама она также погибла в результате инцидента.

Женщина могла действовать по заданию. Она проехала 60 километров до Луганска с взрывчаткой в рюкзаке. По имеющимся данным, она принесла взрывное устройство к зданию на улице Тараса Шевченко, где его дистанционно привели в действие. Как пишет Life.ru, вероятно, Алена не знала, что и сама погибнет при взрыве.

О трагической смерти Манолиса Пилавова в результате теракта стало известно вчера, 3 июля. Он занимал пост главы администрации города с 2014 по 2023 год.

#в стране и мире #взрыв #Луганск #Трагедия #манолис пилавов
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