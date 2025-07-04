Военнослужащие группировки «Восток» при зачистке лесополос вблизи границ Днепропетровской области выявили с воздуха замаскированные укрытия ВСУ, известные как «лисьи норы». Один из военнослужащих, работающий в командно-наблюдательном пункте, рассказал об этом нашему корреспонденту Лане Иден.

Бойцы 430-го мотострелкового полка 29-й гвардейской армии выполняют задачи по зачистке от украинских диверсионных групп и артиллерийских расчетов. Аэроразведка позволяет корректировать маршрут мотострелков и обнаруживать мины, которые ВСУ устанавливают в шахматном порядке. Для их нейтрализации бойцы используют различные типы сбрасываемых боеприпасов.

С воздуха особенно хорошо заметны скрытые позиции врага - засады, минные поля и «лисьи норы» - углубления в окопах, замаскированные под грунт, откуда противник может атаковать в спину.

«Приходится на каждую мину тратить отдельный вид боеприпаса, это либо ВОГ-17, либо ВОГ-30. Плотность зависит от маршрута, но в целом где-то 50-70 метров они стараются заминировать», - поделился военнослужащий.

После выхода с передовой съемочная группа отправилась на полигон, где военнослужащие отрабатывают действия в связке с дронами и маневры на мотоциклах. Здесь обучают штурмовиков объезжать мины, уходить от FPV-дронов и скрытно пересекать лесные зоны. В таких условиях мотоциклы становятся незаменимыми, особенно двухместные. Один из бойцов рассказал, как с напарником использует мотоцикл для доставки противотанковой мины прямо в опорник противника.

«Подъезжаем к опорнику, напарник спрыгивает, поджигает мину, закидывает ее в опорный пункт, бежит обратно к мотоциклу, садится, и мы максимально быстро уезжаем», - поделился он.

Во время штурма быстрый и бесшумный транспорт наших бойцов стремятся уничтожить операторы дронов противника. Один из бойцов признался, что свою машину он называет «Тома» - в честь любимой девушки.

«Она рядом со мной и мне помогает», - отметил он.

Во время одного из недавних стремительных наступлений штурмовики группировки «Центр» на мотоциклах ворвались в Новоеленовку, застигнув украинские силы врасплох. Мгновенно рассредоточившись по улицам, бойцы приступили к зачистке, эффективно используя противотанковые мины.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.