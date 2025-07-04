Лавров: Москва рассмотрит Эр-Рияд как площадку для переговоров с Вашингтоном

Столицу Саудовской Аравии могут рассмотреть как площадку для контактов между Россией и США. В случае контактов в будущем по согласованию с Вашингтоном Эр-Рияд может принять у себя делегации обеих стран. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со своим саудовским коллегой принцем Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.

«Мы готовы рассматривать эту гостеприимную доброжелательную площадку, как мы это уже сделали, когда по предложению наших американских коллег в Эр-Рияде состоялась встреча», - заявил Лавров во время совместной пресс-конференции.

Российский министр добавил, что это связано с тем, что обе стороны - и россияне, и американцы - чувствовали себя там достаточно комфортно.

Напомним, российско-американские переговоры прошли 24 марта этого года в Эр-Рияде. Делегацию от России представляли председатель международного комитета СФ РФ Григорий Карасин и советник директора ФСБ РФ Сергей Беседа.

После этого Сергей Лавров сообщил, что сложилось ощущение, что американцы хотели вести так называемую челночную дипломатию, то есть курсировать между русскими и украинцами, которых бы «посадили в соседние комнаты».