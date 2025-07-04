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Появились кадры дома на Рублевском шоссе, откуда выпал топ-менеджер «Транснефти»

В компании Андрей Бадалов занимался внедрением IT-технологий и автоматизацией производства, ему удалось заменить почти все оборудование на отечественные аналоги.
Дарина Криц 2025-07-04 12:29:08
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На западе Москвы обнаружили тело топ-менеджера ПАО «Транснефть» Андрея Бадалова. С 2021 года он занимал должность вице-президента нефтепроводной компании, ему было 62 года.

Его тело возле дома на Рублевском шоссе утром обнаружил охранник. Как сообщает корреспондент «Звезды», территорию жилого комплекса оцепили, на месте работают правоохранительные органы и следствие. Предположительно, Бадалов выпал из окна квартиры.

В «Транснефти» он отвечал за внедрение IT-технологий и автоматизацию производства и хозяйственной деятельности, а также курировал вопросы цифровой трансформации. Ему удалось к 2022 году практически все оборудование (95,7%) заменить на российские аналоги.

#Трагедия #Транснефть #наш эксклюзив #рублевское шоссе #топ-менеджер #Андрей Бадалов
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